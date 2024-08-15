نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يعلن أسماء الفائزين في النسخة الثامنة لمسابقة "تحدي القراءة العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأزهر الشريف، اليوم الخميس، في حضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهدالأزهرية، والدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والمستشار صالح السعدي، نائب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف واللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أسماء الطلاب الفائزين في النسخة الثامنة من مسابقة تحدي القراءة العربي.



حصل الطالب عمر محمد السيد عبداللطيف، من محافظة جنوب سيناء على المركز الأول على مستوى الأزهر، ومن المقرر أن يمثل الطالب الفائز مصر والأزهر في التصفيات النهائية المقامة في دبي، كما حصلت منطقة بني سويف الازهرية على المركز الأول على مستوى المناطق.



أعرب عمر عن بالغ سعادته بحصوله على المركز الأول، مؤكدا أن القراءة بالنسبة له معين لا يمل النهل منه لتسمو بروحه وعقله، وأنها قد ساعدته على تحقيق التفوق والنجاح في جميع مراحل حياته.



وفيما يلي أسماء العشرة الأوائل الفائزين بجوائز تحدي القراءة العربي في الموسم الثامن، على مستوى الجمهورية.:



المركز الأول: الطالب عمر محمد السيد عبداللطيف، منطقة جنوب سيناء الأزهرية.

المركز الثاني: الطالبة حنين محمد عمر، منطقة الشرقية الأزهرية.

المركز الثالث: الطالبة حبيبة أحمد فؤاد، منطقة الغربية الأزهرية.

المركز الرابع: الطالبة سندس نصر أحمد مهدي، منطقة الوادي الجديد الأزهرية.

المركز الخامس: الطالب براء عمر محمد عزت، منطقة مرسى مطروح الأزهرية.

المركز السادس: الطالبة جنا محمود حماد منطقة الإسكندرية الأزهرية.

المركز السابع: الطالب عمر محمد حمدي السنباطي، منطقة دمياط الأزهرية.

المركز الثامن: الطالبة هايدي هيثم عرفات، منطقة الدقهلية الأزهرية.

المركز التاسع: الطالبة مريم صبري أحمد عمار، منطقة القاهرة الأزهرية.

المركز العاشر: الطالب أحمد حسام محمد، منطقة الجيزة الأزهرية.

وعلى مستوى ذوي الههم، جاء أسماء الطلاب الأوائل الفائزين بجوائز تحدي القراءة العربي في الموسم الثامن، على مستوى الجمهورية كما يلي.:

المركز الأول: الطالب محمد أحمد حسن، منطقة الإسكندرية الأزهرية.

المركز الثاني: الطالب محمد رضا الشحات، منطقة الشرقية الأزهرية.

المركز الثالث: الطالب حازم مصطفى، منطقة بني سويف الأزهرية.