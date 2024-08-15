نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر المناهج المقررة ودرجات التقييم للصفين الأول والثانى الابتدائى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبق المناهج الدراسية التالية على الصفين الأول والثاني الابتدائي بكافة المدارس التعليم العام بتوعياتها العربي واللغات اعتبارا من العام الدراسي القادم 2024 / 2025

اللغة العربية

اللغة الإنجليزية

متعدد التخصصات

التربية الدينية

التربية البدنية والصحية

الرياضيات

أنشطة التوكاتسو

وتكون مجمل الفترات الدراسية أسبوعيا 15 فترة، وفترتين خاصتين بمنهج اللغة الإنجليزية connect plus لاخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية، ومدة الفترة الدراسية حصيتان 100 دقيقة.

منهج القيم واخترام الاخر للصفين الأول والثاني من حلقة التعليم اللابتدائي يقوم بتدريسه معلم الفصل بواقع نصف فترة من فترات التربية الدينية أسبوعيا

أما عن المناهج الدراسية الخاصة بتلاميذ الصف الثالث من الحلقة الابتدائية بكافة مدارس التعليم العام الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات الخاصة بنوعيها (عربي - لغات ) اعتبارا من العام الدراسي 2024 / 2025 فهي كالتالي:

اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - متعدد التخصصات - القيم واحترام الاخر - التربية الدينية - التربية البدنية والصحية - أنشطة التوكاتسو

ويقوم المعلم القائم على تدريس المواد المذكورة بتدريس مدة تخصصه منفردا لكل صف دراسي وفقا لقوائم الطلاب المعلنة على ان يختص معلم اللغة العربية بتدريس مادتي التربية الدينية والقيم واحترام الاخر، ويقوم معلم الرياضيات بتدريس منهج متعدد التخصصات وتترك آلية تنفيذ حصة التربية البدنية والصحية من خلال دليل الأنشطة لمعلم التربية الرياضية

وبالنسبة لمناهج تلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بكافة مدارس التعليم العام الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات الخاصة بنوعيها العربي واللغات اعتبارا من العام الدراسي 2024 / 2025 فهي كالتالي:

اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - التربية الفنية - القيم واحترام الاخر - العلوم

ويقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها التحريرية والشفهية والمهارية بصورة شهرية على ان يتم احتساب متوسط درجات التلميذ في كل فصل دراسي، وتكون درجة التقييم الشهري 100 درجة تقسم كالتالي:

- المهام التحريرية: 20 درجة لكراسة الأداء الصفي ويدون بها التلميذ الممارسات الصفية اليومية وتقيم أسبوعيا + 20 درجة للمهام التحريرية المنزلية وتقيم بشكل اسبوعي من خلال كراسة الواجب، و20 درجة للتقييم الأسبوعي في صورة أسئلة قصيرة



- المهام الشفية: وتكون من خلال تفاعل التلميذ مع المعلم داخل الحجرة الدراسية عن طريق ممارسة إلقاء الأسئلة والحوار والمناقشة ويتم تسجيلها بدفتر تحضير المعلم بشكل اسبوعي

-المهام المهارية: وتكون من خلال ممارسة التلاميذ للمهارات الحياتية المتعلق بنواتج تعلم المادة الدراسية بشكل اسبوعي مثل استخدام البازل في تكوين الاشكال الهندسية، وتحديد الاتجاهات الجغرافية، ومهارات التواصل وعلاقة التلميذ بزملائه.. إلخ



- الحضور والمواظبة: 5 درجات يتم تسجيلها بدفتر 5 سلوك بشكل منتظم

ويلتزم المعلم بتسجيل درجات هذه المهام لكل تلميذ في سجل يعده المعلم، ويتضمن توقيع موجه الصفوف الأولى ومدير المدرسة وفي نهاية كل فصل دراسي، يتسلم ولي الامر تقريرا يعبر عن أداء التلميذ طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ وذلك باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالي:

- يفوق التوقعات دائما: من 85% إلى 100% ويعبر عنه باللون الأزرق

- يلبي التوقعات: من 65% لأقل من 85% ويعبر عنه باللون الأخضر

- يلبي التوقعات أحيانا: من 50% لأقل من 65% ويعبر عنه باللون الأصفر

- أقل من المتوقع:اقلل من 1% إلى اقل من 50% ويعبر عنه باللون الأحمر

وشدد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إنه يجب حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين، لاداء المهام المذكورة، وفي حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة، في نهاية العام الدراسي ويكون ذلك تحت اشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية وعلى إدارة المدرسة اخطار ولي الامر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في الاجتياز من عدمه

ويشارك معلمو المواد الأساسية في تدريس المناهج والمقررات الدراسية المذكورة، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الاخر معلمو اللغة العربية والتربية الدينية، وبالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات فيستعان في تدريسها بمعلم الحاسب الالي أو التطوير التكنولوجي، اما مادة المهارات المهنية فيقوم بتدريسها معلمو المجالات والأنشطة

ويعتمد نظم التقييم على قيام مخرجات المناهج الدراسية المطورة ويتم تقييم ما يدرسه التلميذ في الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي كما يلي:

- امتحان نهاية الفصل الدراسي 60 درجة

- المهام الادائية 10 درجات

- كراسة الواجب 5 درجات

- كراسة النشاط 5 درجات

- التقييم الأسبوعي 5 درجات

- التقييم الشهري 5 درجات

- المواظبة والسلوك 5 درجات

- مجموع الدرجات: 100 درجة

وتنقسم التقييمات في الفصل الدراسي الواحد إلى 3:

- تقييم شهري اول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العامة الدراسي وحتى نهاية شهر أكتوبر ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات

- تقييم شهري ثان: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية شهر أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات

وتخصص لعقد كل تقييم من التقييمات السابقة فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم وخلال الأسبوع الأخير من الشهر

- الامتحان النهائي: يعقد في نهاية كل فصل دراسي ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في الفصلل الدراسي كاملا، ويحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على محموع الدرجات الثلاث، بالإضافة لدرجات المهام الادائية وكراسة الواجب وكراسة النشاط والتقييم الأسبوعي والمواظبة والسلوك