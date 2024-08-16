نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد اللطيف يوجه بوقف قيد الطلاب المنقطعين عن الدراسة فى المرحلة الابتدائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، إن التلميذ المنقطع عن الدراسة بالصفوف من الأول إلى السادس من الحلقة الابتدائية - وبعد اتخاذ الإجراءات الواردة بالمادتين (۱۹)، و(۲۱) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ١٩٨١ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما - يوقف قيده.

وأضاف وزير التربية والتعليم، ولا يصعد إلى الصف الأعلى، بعد انقطاعه لمدة عامين دراسيين، حتى عودته للمدرسة المقيد بها لدراسة حالته، وإحلال امتحان تحديد مستوى بمعرفة التوجيه الفني المختص بالإدارة، ووفقا لسنه مع مراعاة ألا يسبق أقرانه المنتظمين بنات الصف حين انقطاعه.