عاجل - الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024 جميع المحافظات

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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024 جميع المحافظات، اعتمدت عدد من مديريات التربية والتعليم خلال الساعات الماضية، إذ ظهرت مؤخرا في محافظات البحيرة، الأقصر، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، وأسوان، كما تم اعتماد محافظات خلال الأيام الماضية في الإسماعيلية، البحر الأحمر، المنوفية، دمياط، وبني سويف، الأمر الذي دفع أولياء الأمور إلى البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024 جميع المحافظات ونسبة النجاح

وحول نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024 جميع المحافظات، تقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تستعرضها لقرائها ومتابعيها لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة كل ما تريد معرفته عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024 جميع المحافظات، حسب البيانات الرسمية الصادرة عن جميع المحافظات التي ظهرت فيها نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024.

المحافظة نسبة النجاح محافظة المنوفية 89.66% محافظة بني سويف 84.4% محافظة البحر الأحمر 95.3% محافظة أسوان 83.68% محافظة الدقهلية 76.2% محافظة الأقصر 88.79% محافظة دمياط 99% محافظة الإسماعيلية 99.79% محافظة البحيرة 97.82% محافظة الشرقية 87.13% محافظة الجيزة 86%

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الدور الثاني جميع المحافظات

وفي سياق متصل، يتيح لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن نتائج الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك من خلال الروابط التالية: