نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024 جميع المحافظات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024 جميع المحافظات، اعتمدت عدد من مديريات التربية والتعليم خلال الساعات الماضية، إذ ظهرت مؤخرا في محافظات البحيرة، الأقصر، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، وأسوان، كما تم اعتماد محافظات خلال الأيام الماضية في الإسماعيلية، البحر الأحمر، المنوفية، دمياط، وبني سويف، الأمر الذي دفع أولياء الأمور إلى البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني.
نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024 جميع المحافظات ونسبة النجاح
وحول نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024 جميع المحافظات، تقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تستعرضها لقرائها ومتابعيها لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة كل ما تريد معرفته عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024 جميع المحافظات، حسب البيانات الرسمية الصادرة عن جميع المحافظات التي ظهرت فيها نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024.
|
المحافظة
|
نسبة النجاح
|
محافظة المنوفية
|
89.66%
|
محافظة بني سويف
|
84.4%
|
محافظة البحر الأحمر
|
95.3%
|
محافظة أسوان
|
83.68%
|
محافظة الدقهلية
|
76.2%
|
محافظة الأقصر
|
88.79%
|
محافظة دمياط
|
99%
|
محافظة الإسماعيلية
|
99.79%
|
محافظة البحيرة
|
97.82%
|
محافظة الشرقية
|
87.13%
|
محافظة الجيزة
|
86%
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الدور الثاني جميع المحافظات
وفي سياق متصل، يتيح لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن نتائج الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك من خلال الروابط التالية:
- ملاحق الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة.
- ملاحق الشهادة الاعدادية محافظة الإسماعيلية.
- نتيجة تالتة إعدادي الدور الثاني 2024 محافظة أسوان.
- نتيجة تالتة إعدادي الدور الثاني 2024 محافظة الفيوم.
- نتيجة تالتة إعدادي الدور الثاني 2024 محافظة المنوفية.
- نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الأقصر.
- نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة دمياط.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2024 محافظة الغربية.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2024 محافظة القليوبية.
- نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية.
- نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا.
- نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادي محافظة بني سويف.
- نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا.