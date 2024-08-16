مساعد وزير التعليم العالي لـ«صباح العلمين»: رالي السيارات خطوة تنافسية لطلاب الجامعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - قال الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي، أن مدينة العلمين في شكلها الحالي لم تكن موجودة منذ عامين أو أكثر، وهذا يبين أن الدولة المصرية بدأت تنظر إلى مناحي التنمية بكل أنواعها سواء التنية العمرانية أو التنمية الثقافية والتنمية العلمية.

وأضاف مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي، خلال حواره فى برنامج "صباح العلمين" الذي يعرض على قنوات المتحدة، أن رؤية حدث سياحي ثقافي تعليمي يتم في وقت واحد بمدينة العلمين، يؤكد قدرة الدولة المصرية والشباب المصري على التغيير للمستقبل، مشددًا على أن رالي السيارات هو خطوة تنافسية لطلاب الجامعات المصرية أمام المستجدات العالمية ويؤكد أيضا على قدرة الدولة على السباق فى المعرفة من داخل الجامعات.