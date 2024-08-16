ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص وعامل لقيامهما بتصنيع مستحضرات الغسيل بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أغسطس 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش الصناعى.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة - عامل بالمصنع) لقيامهما بتصنيع مستحضرات الغسيل والصابون لترويجها بالأسواق ، وعُثر بداخل المصنع على (720 كيلو جرام من الصابون الخام – 1200 كيلو جرام من مادة الكلور– 500 كيلو جرام من المواد المختلفة - 2000 كيلو جرام "زيوت معطرة – معطر" –– عدد 1000 زجاجة فارغة للتعبئة).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.