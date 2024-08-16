نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هل تنتهي الحرب في غزة؟.. بيان مصر وقطر وأمريكا يكشف عن التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت مصر وقطر وأمريكا، بيانًا مهمًا مشتركًا، بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وآخر ما توصل إليه الاجتماعات والمباحثات التي عقدت خلال الفترة الماضية، خاصة الاجتماع المشترك خلال الأيام الحالية، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تفاصيل البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاثة بشأن الحرب في قطاع غزة.

كواليس بيان مصر وقطر وأمريكا بشأن وقف إطلاق النار في غزة

حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

بدء وقف إطلاق النار في غزة.

الطريق أصبح ممهدًا لتحقيق هذه النتيجة.

إنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة لشعب غزة.

تهدئة التوترات الإقليمية.

انخرط كبار المسؤولين من حكوماتنا في محادثات مكثفة كوسطاء على مدى الـ48 ساعة الماضية في الدوحة.

بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين.

تلك المحادثات كانت جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية.

الولايات المتحدة الأمريكية قدمت في وقت سابق اليوم - بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر العربية - اقتراحًا يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو 2024 وقرار مجلس الأمن رقم 2735.

هذا الاقتراح يبني على نقاط الاتفاق التي تحققت - خلال الأسبوع الماضي - ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.

ستواصل الفرق الفنية العمل - خلال الأيام المقبلة - على تفاصيل التنفيذ بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين.

"كبار المسؤولين من حكوماتنا" سيجتمعون - مرة أخرى - في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين التوصل إلى اتفاق وفقًا للشروط المطروحة اليوم.

لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تقبل من أي طرف تبرر مزيدًا من التأخير. لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق.

الآن؛ أصبح الطريق ممهدًا لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية.

جاء ذلك في بيان مشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية صدر اليوم، في الدوحة.