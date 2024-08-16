رسميا.. كاف يقرر منح الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى 50 ألف دولار بالبطولات الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أغسطس 2024 07:37 مساءً - أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بيانا رسميا يتضمن قرار بمنح الأندية المشاركة في الأدوار التمهيدية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، جوائز مالية من أجل مساعدة الأندية.

وجاء نص البيان: "تماشياً مع وعد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، الدكتور باتريس موتسيبي بتحسين مسابقات الأندية وتقديم المزيد من المساعدة المالية للأندية، ستحصل الأندية المشاركة في المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية على 50 الف دولارًا أمريكيًا.

يبدأ الدور التمهيدي الأول بمباريات الذهاب المقررة في الفترة من 16 إلى 18 أغسطس، تليها مباريات الإياب في الفترة من 23 إلى 25 أغسطس 2024.

وستقام الجولة التمهيدية الثانية في سبتمبر، مع تحديد مراكز دور المجموعات.

هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها CAF مساعدة مالية للأندية في هذه المرحلة من المسابقة. في السابق، كانت الأندية تحتاج إلى الوصول إلى مراحل المجموعات لتكون مؤهلة لمشاركة الجائزة المالية الإجمالية.

ويشارك الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في بطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية هذا الموسم.