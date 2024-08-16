إقبال كثيف من الأطفال على ورشة وقت الحكاية بمهرجان نبتة بالعلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أغسطس 2024 08:34 مساءً - حرص عدد كبير من الأطفال على حضور ورشة وقت الحكاية بمهرجان نبتة للأطفال بمشاركة أحمد أمين والكاتب عبد الرحمن جاويش، وتفاعل احمد امين وجاويش مع الاطفال وتناول الحديث كيف تنشئ أو تكتب قصة وتحولها لسيناريو.

مهرجان نبتة للأطفال يقام تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة واتخذ من طائر أبو قردان تميمة للمهرجان، وتعود فلسفة الاختيار كون طائر أبو قردان مرتبطا بالفلاح المصرى والحضارة الفرعونية القديمة، حيث كان يحرس "النبتة" ويقوم بتنقية التربة وهو ما يمنح النبتة الصغيرة الفرصة للنمو وأهدى المهرجان الدورة الاولي للشاعر شوقي حجاب.

ويشهد المهرجان تقديم كرتون يعرض ضمن فعالياته بعنوان "العائلة السعيدة"، وهو يقدم شخصيات كرتون حيوانات وهم "تك تك" وسمسم" و"سونيا" و"رورى"، وهو من إنتاج نبتة بالشراكة مع Aroma Studios - تامر مرتضى.

المهرجان يستمر طوال العام وليس فقط ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث تنتهي فعالياته بالإعلان عن الجوائز في نوفمبر المقبل، ويستهدف المهرجان الأطفال من سن ما قبل دخول المدرسة، ومن أهدافه إحياء محتوى الطفل باللغة العربية بينما يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية، وما يتماشى مع فكر وطبيعة الأطفال فى الوقت الحالى والمختلفة عن طبيعة الطفل فى الماضي.

حضور كثيف من الأطفال في ورشة وقت الحكاية بمهرجان نبتة بالعلمين

حضور كثيف من الأطفال في ورشة وقت الحكاية بمهرجان نبتة بالعلمين حضور كثيف من الأطفال في ورشة وقت الحكاية بمهرجان نبتة بالعلمين