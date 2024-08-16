رابطة الأندية: لم نحدد مكان وموعد تسليم درع الدورى للأهلى حتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أغسطس 2024 08:34 مساءً - أكدت رابطة الأندية المحترفة المصرية، إنها لم تحدد حتى الآن مكان وموعد تسليم درع الدوري للنادي الأهلي بعد تتويجه باللقب الـ44 في تاريخه بشكل رسمي.

وأوضح رابطة الأندية المحترفة، أن سوف يتم الإعلان عن الأمر بجميع تفاصيله بعد الاتفاق بين الرابطة والشركة المتحدة للخدمات الرياضية والنادي الأهلي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ويختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعداداً لمباراة مودرن سبورت بإستاد القاهرة في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها المارد الأحمر لصالحه قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات بالفوز على سموحة بهدف نظيف يوم 8 أغسطس الجاري ، ويدخل الأهلي معسكر مغلق عقب مران اليوم تحت قيادة سامي قمصان الذي يقود الفريق في أخر 3 مباريات بالدوري بعد سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني وجهازه الأجنبي المعاون إلى سويسرا لقضاء إجازته السنوية والتي بدأت بعد حسم بطولة الدوري.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.