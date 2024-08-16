الرئيس السيسى يؤكد لبايدن ضرورة تجنيب المنطقة الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أغسطس 2024 09:33 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تناول الأوضاع بالمنطقة وجهود استعادة الاستقرار الإقليمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين استعرضا نتائج جولة المفاوضات التي عقدت بالدوحة على مدار اليومين الماضيين، في إطار تنفيذ البيان المشترك المصري-الأمريكي-القطري، بشأن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، واتفقا على مواصلة وتكثيف الجهود المشتركة خلال الأيام المقبلة للتوصل لاتفاق في هذا الصدد.

كما تناول الرئيسان مجمل الموقف الإقليمي الحالي، حيث أكد الرئيس السيسى استمرار الاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف في المنطقة، للحث علي عدم التصعيد وضبط النفس، في ضوء خطورة الوضع بالشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف، وهو ما ثمنه الرئيس الأمريكي، مشيداً بحجم التواصل والتنسيق المستمر والمشترك، الذي يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضاً للوضع في السودان، حيث شدد الرئيس السيسى على الموقف المصري المبدئي من الأزمة السودانية، وحرص مصر على وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وتثمينها لكافة المبادرات ذات الصلة، بما يضمن وحدة السودان، وسلامته الإقليمية، وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق.