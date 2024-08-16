مسرح مهرجان العلمين الجديدة يستعد لاستقبال النجمة الجزائرية سعاد ماسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أغسطس 2024 10:30 مساءً - يستعد مسرح مهرجان العلمين الجديدة لاستقبال النجمة الجزائرية سعاد ماسي وهو الحفل الذي يقوده المايسترو أحمد عويضة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.