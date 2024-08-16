نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت أنباء عبر صفحات السوشيال ميديا، تزعم إلغاء إجازة السبت في المدارس من العام الدراسي القادم 2024 / 2025 في جميع محافظات الجمهورية.

وعلق شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن قرار إلغاء إجازة السبت في المدارس من العام الدراسي القادم 2024 / 2025، لن يطبق في جميع مدارس الجمهورية.

وأوضح زلطة، أن إلغاء إجازة السبت في المدارس من العام الدراسي القادم 2024 / 2025 سوف يطبق في مدارس بعض الإدارات التعليمية التي تدفعها ظروفها لذلك كآلية أو حل لمواجهة ارتفاع كثافات الفصول بها،

وكان قد أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد أيام الدراسة سيزيد يوما ليصبح خمسة أيام تعليم أكاديمي بدلًا من أربعة، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة.

واكد المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم، بزيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، فضلا عن زيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 %.

كما أعلن خطة لمواجهة ازمة الكثافات الطلابية داخل الفصول، حيث سوف يتم طرح عدد من الأنماط العلاجية لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية تطبق تباعًا على مستوي كل إدارة تعلمية طبقا لطبيعة كل إدارة.

وأشارت خطة الوزارة،ان أبرزها نقل المدارس الثانوية بالفترة المسائية والاستفادة من هذه المدارس في الفترة الصباحية بنقل المدارس الإعدادية لها ومن ثم الاستفادة من المدارس الإعدادية التي تم نقلها للمدارس الثانوية واستغلالها لتلاميذ المرحلة الابتدائية طبقا لطبيعة كل إدارة تعليمية، ويتم ذلك طبقًا لخطة استرشادية وضعتها هيئة الأبنية التعليمية وطبقًا لمعايير نقل المدارس الابتدائية والإعدادية.

واوضحت خطة وزارة التعليم، أن خطة مواجهة ازمة الكثافات الطلابية سوف تتضمن الآتي:

١-حصر الفراغات التعليمية من أرض الواقع من خلال مهندسي

هيئة الابنية التعليمية ومديري المدارس ومديري الإدارات

التعليمية واستغلالها كفصول للطلاب وتوزيع الكثافات عليها.

٢-تعديل الأسبوع الدراسي المتبع في بعض الإدارات ليكون (5 أيام) تعليم أكاديمى بالإضافة إلى يوم أنشطة ورياضة بدلا من 4 أيام)، حتى تستكمل الخطة التعليمية الأكاديمية بعدد الساعات المطلوبة سنويا وإتاحة هذا النموذج كما هو لإدارات أخرى.