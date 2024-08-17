النائبة أميرة العادلي: الأطفال عرضة لظواهر سلبية كالانتحار والجرائم بسبب الإنترنت ولابد من حملات موسعة لمنع المخاطر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 01:30 صباحاً - قالت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، إن قضية استخدام الأطفال للإنترنت لها مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى هدم أسر وقيم كثيرة، وذلك فى ظل غياب دور الرعاية الأسرية للأطفال في التوعية والتنشئة السليمة وتقديم كافة سبل الدعم والوعي للأطفال والمراهقين في هذا السن الدقيق.

وأكدت على دور الإعلام لما له من تاثيرات كبيرة، لافتة الي الأخبار السلبية التى قد تؤثر على نفسية الأطفال والمترددين على وسائل التواصل الاجتماعي وما يتضمنه من ظواهر سلبية كالانتحار وصنع الترندات وإبراز الجرائم، بالشكل الذي يؤثر على صحتهم النفسية.

وطالبت بضرورة تطوير المناهج لتشمل استخدام الآمن للإنترنت، قائلة " إن حملات التوعية لم تقلل من هذه الأخطار فهي ما زالت متواجدة ولابد من العمل على حلها بشكل أكثر فاعلية، فضلا عن اعداد دراسة مفصلة عن هذه الحوادث وأسباها وتأثيراتها .