حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 18-8-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 08:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 18-8-2024

ينتقل القمر الى برج العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء قمر العقرب يخفف من الضغوطات ويخفف من حساسيتك ويجعلك تصحح علاقاتك بالاخرين واعتماد لغة الحوار ويخفف عنك وطأة التعب اجواء تساعدك ويكون المؤشر الفلكي ايجابي ومشجع على المصالحة والاعتذار وعلى ترميم وترتيب الامور يدعمك بالمعنويات والثقة بالنفس فترة تفتح امامك المجال لتكون قوي جريء ومتحمس في مواجهة الامر الواقع متكيفا مع الاجواء وراض عنها كل المعطيات المتوفرة ممتازة تجعلك تدافع عن مصالحك بجرأة وتتلقى جواباً او نتيجة لتساؤلاتك.

حظك اليوم برج الثور الاحد 18-8-2024

انتقال القمر الى العقرب يضعك تحت الامر الواقع تهدأ الامور ويخف التفاعل البناء معك تحت تاثير القمر من برج العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء الى بيت السمعة والشأن العام تجعلك تخضع لعدة امتحانات ونتيجة هذه الامتحانات قد يتحدد مصيرك لذلك سوف تحتاج الى المهنية العالية والتصرف بمسؤولية اكبركذلك عليك التخلص من بعض القضايا المالية العالقة كخفض الديون وتوقيف الالتزامات التي تجبرك على زيادة الانفاق والتقليل من الاسراف الذي يضر بك فترة دقيقة جدا حاول ان لا تدمر اعمالك ونفسيتك يجب ان تكون واعيا جدا انت وشطارتك كيف تحصن نفسك من العاصفة باقل ضررا خفف عنادك المشاكل خفف عصبيتك تنازل قليلانظم امورك كي لا تقع ضحية العمل وانتبه للاوضاع الصحية

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 18-8-2024

انت زعيم الابراج كل كواكب السعد تنتقل تباعا الى برجك بالنسبة الى هذه الفترة سوف تخف الحظوظ قليلا مع انتقال القمر الى العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء يحمل معه اشغال متراكمة ومسؤوليات كبيرة للطالب دروس مكثفة كذلك للعامل التزامات من الافضل ان تنظم امورك ولا تترك الشغال تتراكم حدد الاولويات والامور الاهم ولا تغرك الشمس من برجك خفف عصبيتك تنازل قليلا وحاول ان تتفاعل مع الاخرين بمحبة ولطف وصحح علاقاتك وانتبه الى مصاريفك ايام ليست سلبية لكنها متطلبة مرحلة فلكية جديدة بحيث توسع دائرة التحركات والاتصالات والتحالفات.نصيحة خفف مزاجيتك ولا تصعد الخلافات

حظك اليوم برج السرطان الاحد 18-8-2024

تتحرر وتتحرك كما تريد وتمتلك قوة اقناع رهيبة انت من ملوك الابراج مع وصول القمر الى العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء تعود لك طاقة الاتصالات والحركة تنقلات كثيرة لقاءات شراء سفر طاقة حلوة حاول ان تستغلها ما يعني انك تقف على عتبة جديدة ومشرقة داعمة بالشهرة والمركز العالي فترة قوية جدا حتى تنتصر تحركات تطورات حظوظ ومكاسب ما يدفعك الى الامام كذلك سوف تشهد سمائك الكثير من التغييرات والانفراجات واستعد لبشائر خير كثيرة مبروك للسرطان.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 18-8-2024

تختفي التاثيرات الايجابية التي رافقتك مع انتقال القمر الى العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء في مربع مع برجك ايام صعبة فلا تصعد الخلافات وانتبه من اعداء يغارون منك وخفف اعباء العمل وانتبه لامور مالية امور عقارية امور صحية فترة متطلبة ثقيلة مع تاثيرات فلكية معاكسة تسلط الضؤ على معظم تحركاتك وتلفت الانظار الى اخطائك لكن لا تقلق من الضغوط ولا تسمح لنفسك بالخوف من المواجهة حاول ان تكتفي بالاعمال الروتينية وان تستريح فيكون الوضع افضل وانتظر يوم 23 مع وصول القمر الى القوس استعد للبشائر بشائر خير كثيرة مبروك عليك

حظك اليوم برج العذراء الاحد 18-8-2024

من زعماء الابراج مستعد في اي لحظة للانطلاق في مهمة جديدة في بداية جديدة قادم الايام يعتبر افضل فرص لبشارة خير توصلك الى بر الامان وقد تسمع خبر سار حظ كبير في انتظارك وقد تطمح الى مقام أعلى ومركز أفضل ينتقل القمر الى العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء فتكون التاثيرات مميزة وسهلة تحالفك الطوالع الفلكية الايجابية ويتحدث الحظ عن دعم متواصل يساهم في رفع المعنويات والارتياح الف الف مبروك

حظك اليوم برج الميزان الاحد 18-8-2024

اليوم للمال والعلاقات تحت تاثيرات القمر من البيت الثاني من برج العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء بيت المال بيت الشهرة والمشتريات والحركة والنضوج والوضوح والطلة المميزة قد تناقش قصصا تختص بالدفع في مال حصاد جهود سابقة بالمقابل في اموال يجب ان تدفهعا وتخلص من همها الاوضاع المالية هي المسيطرة بحيث تناسبك التاثيرات وتغذي افكارك في الامتحانات تكون قدراتك قوية جدا تناقش دون تعب مولود الميزان ذاهب باتجاه افضل بعد ان عانيت كثيرا من هموم ومشاكل ومعوقات البداية اعتبارا من اليوم استعد للمال للنجاح للشفاء للحلول للعلاقات للانطلاق للارتباط للخطوبة للزواج للسفر للحب للعمل للتغيير استعد للنجاح للتفوق والوصول الى اعلى المراتب الف مبروك

حظك اليوم برج العقرب الاحد 18-8-2024

تتحسن اوضاعك وتسعد بفرصة عمل جديد مع انتقال القمر الى برجك يومي الثلاثاء والاربعاء ومع وجود الشمس في الجوزاء تاثيرات تحدث الفرق تاثيرات ايجابية تناسبك تماما انت من بين الابراج الاكثر حظا استبشر الخير امور مصيرية ثقة زائدة انفتاح نشاط تحرر شعور بالسعادة شفاء ترتب افكارك القمر في برجك يحمل معه الحظ واكثر من فرصة حتى تعوض عن الايام السابقة انطلاقة وتصحيح الامور ايام سهلة تاثيرات ترد الحماسة والقدرة والقوة كي تحضر للمستقبل لاحق الامور حتى تحصل على ما تريد

حظك اليوم برج القوس الاحد 18-8-2024

يوم لا باس به ولو ان القمر في العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء في معاكسة مع برجك حاذر جدا الضغوطات تصبح مضاعفة خلافات عراقيل تاخير لا تتذمر ولا تتافف هذه التاثيرات السلبية والمزاجية في التصرفات تسبب لك نوع من عدم الاستقرار ونوعية وقت ضاغطة وصعبة تشعر بالحيرة والركود وكأن الجو العام بانتظارك كي يحاسبك مع وجود التقلبات الفلكية التي تعمل ضدك خفف من مزاجيتك وعصبيتك نظم امورك ووقتك كي تتفادى العراقيل المحتملة انتظر وصول القمر المكتمل الى برجك يوم 23 هذا الحدث الفلكي الاعظم هو اهم حدث واصل سوف يغير الامور لصالحك ويدعم مسيرتك للافضل لتبدأ شغل ترى على وجهه الخير الف مبروك

حظك اليوم برج الجدي الاحد 18-8-2024

اخبارك طيبة مع الاهل والمحيط الداعم حضر نفسك لامور مصيرية مع وصول القمر الى العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يحمل انفراج مساعدات تفرح نوعا ما تتنفس بشكل عميق ايام مهمة فلكيا ايام فعالة ناجحة تشير الى توقيت مناسب للتحرك وتشجع على التعارف والمصالحات فالحظوظ دسمة فلا تضيع الوقت الثمين الحظ الى جانبك يحمل لك فرصا جيدة وتحسم قضية هامة تتعلق بتعديل بعض الفواتير والاقساط وعقود مصرفية فتتشجع في نهاية المطاف وتكون على قدر المسؤولية وسوف تثمر جهودك وتحقق رغباتك الف مبروك.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 18-8-2024

ينتقل القمر الى العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء اي الى مربع مع برجك تكون تحت الاضواء عليك ان تعرف كيف تحول التاثيرات السلبية الضاغطة الى ايجابيات انت ذكي تحسن التصرف ما يجعلك تحلق بنجاحات باهرة معادلات مهمة ومفصلية تسويات كلام الامور التي تعمل عليها ستكون مسهلة علاقاتك مع الاهل ميسرة وتذهب باتجاه الاطمئنان اوضاعك ستكون جيدة جدا مع توافد الكواكب الى الجوزاء انشالله خير يا رب تحقيق الامنيات.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 18-8-2024

تتحرر من الضغوطات وتنطلق للامام ترتفع حظوظك اكثر مع وصول القمر الى العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء في بيت تحقيق الامنيات والتجديد الذي يحمسك وينشط العلاقات العامة والخاصة تاثيرات مائية ممتازة فتبدو لك الحياة سهلة ومرحة تسهل معظم تحركاتك وقد يفاجئك الحظ بخبر سار او انفراج او تطور غير منتظر ما يسمح لك بتسديد هدف مهم كذلك سيكون بانتظارك فرص للسفر للتجارة فرصة للعمل في الخارج بداية عمل جديد انت امام التجديد بانتظارك مال ستحصل عليه عمل مهم يبدا مردوده عليك قريبا فرص للمصالحات للانطلاق امورك تتحرك نحو الامام انشالله الف مبروك .