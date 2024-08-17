نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم السبت 17 أغسطس 2024: درجات الحرارة وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 17 أغسطس 2024، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، بينما سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد الإحساس بالحرارة نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة، مما يزيد من تأثير الطقس الحار على المواطنين.

حالة الطقس اليوم وأهم التحذيرات

1. الشبورة المائية: حذرت خرائط الطقس من تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

تبدأ الشبورة في التكون من الساعة الخامسة فجرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، مما يؤثر على الرؤية بشكل كبير.

ونصحت الهيئة قائدي السيارات والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة في هذه الساعات لتجنب أي حوادث ناتجة عن انخفاض الرؤية.

2. نشاط الرياح: تشير التوقعات إلى نشاط الرياح المعتدلة على كافة الأنحاء، مع احتمال أن تنشط الرياح أحيانًا، مما قد يخفف من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ولكنه قد يسبب اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية في بعض المناطق.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

1. البحر المتوسط: تتوقع الهيئة أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.5 إلى 2 متر، أما اتجاه الرياح فهو شمالي غربي، مما يدعم استقرار حالة البحر.

2. البحر الأحمر: بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فهي تتراوح بين معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج بين 2 و2.5 متر.

الرياح شمالية غربية أيضًا، مما يؤثر على حركة الملاحة في هذه المنطقة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلي جدول يوضح درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المدن المصرية:

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 35 25 العاصمة الإدارية 36 26 6 أكتوبر 36 26 الإسكندرية 34 25 شرم الشيخ 40 30 الغردقة 41 30 أسوان 44 31

توقعات الطقس في أغسطس 2024

رغم أن شهر أغسطس يُعتبر من أكثر الشهور حرارة في العام، إلا أن هذا العام شهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة بشهر يوليو الذي تجاوزت فيه درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

ومع ذلك، ما زالت درجات الحرارة في أغسطس مرتفعة، ما يجعل من الضروري اتباع الإرشادات الوقائية للحماية من تأثيرات الحرارة العالية.