نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس في خريف 2024: تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خبراء الأرصاد الجوية عن التوقعات المتعلقة بحالة الطقس في فصل الخريف لعام 2024، الذي يبدأ رسميًا يوم 22 سبتمبر المقبل.

وتوقع الخبراء أن يشهد فصل الخريف مجموعة متنوعة من الظواهر الجوية التي ستؤثر على الأحوال الجوية في مختلف مناطق البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة

وفقًا لخرائط الطقس، من المتوقع أن تسجل فرص سقوط الأمطار في فصل الخريف، وقد تتوافر فرص لتكون السيول، خاصة في المناطق الجبلية بسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

يأتي هذا تزامنًا مع تواجد منخفض جوي شديد البرودة، ما يؤدي إلى ظهور العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة المصحوبة بحبات البرد في بعض الأحيان.

التقلبات الجوية وعدم الاستقرار

يتميز فصل الخريف بتقلبات جوية ملحوظة، حيث تتكون الشبورة المائية بكثافة تصل إلى حد الضباب، مما يؤدي إلى عدم استقرار الطقس خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية والسريعة والزراعية.

هذا الطقس غير المستقر يجعل من الصعب التنبؤ بالظروف الجوية اليومية بدقة.

تحولات الطقس من الصيف إلى الشتاء

يُعرف فصل الخريف بانتقاله من سمات الصيف إلى سمات الشتاء، حيث يبدأ النصف الأول من الفصل ببعض خصائص الصيف، مثل ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة.

بينما يشهد النصف الثاني انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وسقوط الأمطار، مما يُظهر تحولًا واضحًا نحو أجواء فصل الشتاء.

تأثير منخفض البحر الأحمر

تشير الأرصاد الجوية إلى أن فصل الخريف في مصر قد يتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر أو منخفض السودان الموسمي.

في حال تزامن هذا مع منخفض في طبقات الجو العليا، قد يحدث حالة من عدم الاستقرار في الطقس، خاصة في المناطق الموجودة على صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تشهد هذه المناطق موسم الأمطار والسيول.