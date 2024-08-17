إبراهيم عبد الجواد: حفلة مهرجان العلمين الجديدة أمس كبيرة ومميزة وتتفك بـ 3 حفلات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - قال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، المتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين الجديدة ومقدم برنامج "صباح العلمين"، إن مهرجان العلمين شهد بالأمس يوما مميزا من خلال حفلة كبيرة جدا، متابعا: "شهدنا حفلة جامدة جدا لسعاد ماسي ومسار إجباري وحمزة نمرة.. حفلة تقيلة جدا والحفلة دي تتفك بـ 3 حفلات يكسروا الدنيا.. الـ 3 موجودين مع بعض في يوم واحد".

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "صباح العلمين" الذي يعرض على قنوات المتحدة: "الحفلة بالأمس كانت ناجحة بكل المقاييس وشهدت إقبالا كبيرا من الجمهور للاستمتاع بها والجمهور بيكون فرحان ومبسوط وبالتالي فيه طاقة إيجابية كبيرة".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.