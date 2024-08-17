انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع الكهرباء عن أكثر من 10 مناطق في هذه المحافظة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من الأماكن الواقعة في نطاق محافظة قنا ، قطع الكهرباء اليوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري،

بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين

وكشفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، التفاصيل الكاملة حول قطع الكهرباء في بيانه الذي نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حيث سيتم قطع التيار لمدة 3 ساعات بداية من الساعة الرابعة صباحًا حتى السابعة صباحًا من نفس اليوم

أماكن قطع الكهرباء