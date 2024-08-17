انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع الكهرباء عن عدد من المناطق في القليوبية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت هندسة كهرباء المنوفية عن قطع الكهرباء بعدد من الأماكن الواقعة في نطاق المحافظة اليوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين
- وكشفت هندسة كهرباء المنوفية ، التفاصيل الكاملة حول قطع الكهرباء في بيانه الذي نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، مشيرة إلى أنه سيتم فصل التيار لمدة 3 ساعات بداية من الساعة السادسة صباحًا حتى التاسعة صباحًامن نفس اليوم
أماكن قطع الكهرباء
- وأوضحت هندسة كهرباء المنوفية ، أنه سببب قطع الكهرباء يتمثل في قيام الفرق المختصة بإجراء أعمال الصيانة بلوحة توزيع التعاونيات.، مشيرة إلي أن الأماكن التي سوف تتأثر بذلك هي أحياء سرسنا وميت شهالة مركز الشهداء
- وتهيب هندسة كهرباء المنوفية ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة المذكورة، يمكن الاتصال من خلال الخط الساخن لأعطال الكهرباء بالمحافظة على الرقم الموحد 121، لتقديم أي شكاوى، مشيرة إلى أن الخدمة مستمرة على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع