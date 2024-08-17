انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع الكهرباء عن عدد من المناطق في القليوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هندسة كهرباء المنوفية عن قطع الكهرباء بعدد من الأماكن الواقعة في نطاق المحافظة اليوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين

وكشفت هندسة كهرباء المنوفية ، التفاصيل الكاملة حول قطع الكهرباء في بيانه الذي نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، مشيرة إلى أنه سيتم فصل التيار لمدة 3 ساعات بداية من الساعة السادسة صباحًا حتى التاسعة صباحًامن نفس اليوم

أماكن قطع الكهرباء