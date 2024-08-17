انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة السبت 17 أغسطس.. صدمة جديدة من الأرصاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل صادمة بشأن حالة الطقس الساعات القادمة السبت 17 أغسطس 2024، وفقًا لما كشفت عنه الصور القادمة من الأقمار الصناعية الاخيرة ، وذلك بعد عودة ارتفاع درجات الحرارة، خلال هذه الأيام.

وكشفت الأرصاد عن تطورات طقس

اليوم السبت 17 أغسطس 2024 في بيان لها أذعته الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العليا للهيئة، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولي الفضائية المصرية.

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