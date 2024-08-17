الحصاد الاسبوعى لوزارة العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - رئيس"المحطات النووية" يستقبل وزير العمل بموقع المحطة النووية..

-"المتحدة للخدمات الإعلامية" تصطحب "الوزير" في مهرجان العلمين الجديدة..وجولة بمعرض تنمية الأسرة المصرية..

-زيارة مفاجئة إلى مديرية العمل بالسويس..ومناطق عمل بالقاهرة ومركز السلامة والصحة المهنية ومجلة العمل .

-متابعة حوادث عمالة غير منتظمة لصرف التعويضات

-محاكاة لعملية إخلاء إذا تعرض مبنى وزارة العمل لحادث طارئ..

-جولة لمكتب التمثيل العمالي في الأردن بين عمال مصريين في مواقع عمل للتوعية بالحقوق والواجبات ..

-تخصيص رقم "واتساب" لاستقبال الاستفسارات العمالية للمصريين في قطر ..

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، حيث بدأ نشاط الوزير محمد جبران ،وزير العمل،بزيارة مُفاجئة إلى مديرية العمل بمحافظة السويس،والتقى المحافظ اللواء طارق حامد الشاذلي،ثم تفقُد سير العمل في مديرية العمل،ومركز، ووحدة التدريب المهني بالمحافظة،وزيارة مواقع عمل وإنتاج ، واختتمها بجولة في منطقة " تيدا مصر للإستثمار"..و إستمع خلالها من إدارات بعض المصانع إلى تقارير ومعلومات ،عن حجم الإستثمارات ،والتوسعات المُستقبلية ،وطلبت الشركات عِمالة،ووافق الوزير على توفير العمالة المطلوبة ،وتدريبها .. كما استقبل الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، السيد وزير العمل،والوفد المرافق له بموقع المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح ، وذلك فى إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها الوزير ،الى محافظات الجمهورية،في خطوة تؤكد على أهمية المشروعات القومية العملاقة في مصر ..كما استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزير العمل، بمعرض تنمية الأسرة المصرية، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة..واستقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، محمد جبران وزير العمل، في مهرجان العلمين الجديدة واصطحبه أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة في جولة تفقدية،وعقد خلالها الوزير ،مؤتمر صحفي أجاب فيه على أسئلة السادة الإعلاميين بشأن خطط ورؤية الوزارة في مجال العمل ..

وخلال الأسبوع ،قام وزير العمل بجولة،في مناطق عمل السيدة زينب،والخليفة،والمقطم،وعابدين ،والوايلي،وشرق مدينة نصر، كما تَفقّد مركز السلامة والصحة المهنية بمصر الجديدة ، وأبدى ملاحظاته على خط سير العمل في تلك المواقع ،وأكد على توجيهاته الجديدة ،بأهمية الإنضباط في العمل ،وتطبيق مبدأ "الثواب والعقاب" ، كما قام جبران ،رئيس مجلس إدارة مجلة العمل،بتفقُد مفاجئ،لسير العمل ،داخل مجلة العمل،بمنطقة وسط البلد..ومن التوجيهات الهامة ،وجه وزير العمل ، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ،بالتنسيق مع مديرية عمل محافظة كفر الشيخ ،بسرعة متابعة حادث 3 عمال لقوا مصرعهم ، كما وجه الإدارة ومديرية عمل محافظة الدقهلية ،بمُتابعة حادث سقوط سقالة خشبية في منطقة الحي الفرنسي بمدينة المنصورة،تسبب في وفاة اثنين من العمال،ومُصابِ في حالة حرجة..وتقدم وزير العمل ،بخالص التهاني ،إلى أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أولمبياد باريس 2024..وقامت وزارة العمل بتنفيذ تجربة اخلاء طوارئ فى بعض ادوار ديوان"الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة ، نظمها فريق الاخلاء بكل دور ..ونظم مكتب التمثيل العمالي بالمملكة الأردنية الهاشمية ،جولة في مواقع عمل ،داخل "المملكة" ،وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل ..و أعلنت وزارة العمل، عن تخصيص الرقم :0097474402786 ، للتواصل،وإستقبال الشكاوى، والإستفسارات العمالية،للجالية المصرية بدولة قطر،من خلال التواصل المباشر عن طريق "رسائل الواتساب "..وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى "الانفوجراف"..