وزير الري يبحث مع ممثل منظمة اليونيسيف في مصر تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 11:30 صباحاً - استقبل الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والرى جيرمن هوبكنس ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) فى مصر .

وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين الوزارة والمنظمة فى مجال التوعية المجتمعية بقضايا المياه وأهمية ترشيدها والحفاظ عليها ، حيث أكد الدكتور سويلم على إستعداد الوزارة للتعاون مع المنظمة فى هذا المجال خاصة فى ظل وجود العديد من الحملات التوعوية الهامة التى تنفذها منظمة اليونيسيف والتى يمكن إدراج تنويهات عن المياه ضمن فعالياتها ، متوجها بالدعوة للمنظمة للمشاركة فى الحملة التوعوية التى ستطلقها الوزارة قريبا تحت عنوان ( ع القد ) بالمشاركة فى الندوات المزمع عقدها او تقديم برامج تدريبية للمنتفعين عن طرق ترشيد المياه ، و دراسة إطلاق مسابقة عن المياه لطلبة المدارس بالتعاون مع اليونيسيف ، ودراسة مقترح إعداد كتيبات للأطفال تعرض حقائق مبسطة عن نهر النيل والمياه .

كما تم التباحث حول الدور الهام الذى تقوم به المنظمة فى مجال توصيل المنازل بشبكات الصرف الصحى بمراكز مبادرة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الاسكان ، وهو ما يتكامل مع مجهودات وزارة الموارد المائية والري لخدمة المنظومة المائية بمراكز المبادرة .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية مشاركة اليونيسيف فى فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه المزمع عقده فى شهر اكتوبر المقبل ، والذى من المتوقع أن يشهد إقبال كبير من المشاركين خاصة مع عقد إسبوع المياه الأفريقي التاسع بالتزامن مع الاسبوع ، مؤكدا على أهمية مشاركة خبراء من المنظمة فى فعاليات الاسبوع لإثراء المناقشات خلال الجلسات المختلفة .

وقد اكد هوبكنس على حرص منظمة اليونيسيف على المشاركة كل عام فى فعاليات إسبوع القاهرة للمياه الذى يعد أحد الفعاليات الدولية البارزة فى مجال المياه ، مؤكدا مشاركة ممثلين عن المنظمة فى فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .