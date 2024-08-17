نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجات حرارة أغسطس 2024: انخفاض قسوة الحرارة مع زيادة الرطوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شهر أغسطس الجاري لم يشهد درجات حرارة قاسية كما كان الحال في شهري يوليو وأغسطس من السنوات السابقة.

درجات الحرارة في أغسطس 2024

أوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة منذ بداية شهر أغسطس تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية.

وأكد أن المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة في القاهرة الكبرى خلال هذه الفترة تتراوح بين 34 و35 درجة مئوية.

الرطوبة وتأثيرها على الإحساس بالحرارة

أشار القياتي إلى أن الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من المسجلة يرجع إلى نسب الرطوبة المرتفعة، التي تكون في ذروتها خلال أغسطس.

تصل الرطوبة في السواحل الشمالية ليلًا إلى 95%، بينما في القاهرة تتجاوز 85%. وأوضح أن الرطوبة تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بنحو 4 درجات مئوية.

التوقعات المستقبلية للطقس

شدد القياتي على أن درجات الحرارة في القاهرة لن تنخفض عن 35 درجة مئوية قبل حلول الشهر المقبل، وهو ما يعد ضمن المعدلات الطبيعية.

كما أشار إلى أن درجات الحرارة المسجلة في الصعيد تصل حاليًا إلى 43 درجة مئوية، مما يعكس تفاوت درجات الحرارة بين المناطق المختلفة.