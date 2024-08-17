نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر: انخفاض درجات الحرارة واستقرارها حتى نهاية أغسطس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت معظم محافظات مصر في الشهرين الماضيين موجات شديدة الحرارة، ترافقها زيادة في نسبة الرطوبة، مما دفع العديد من المواطنين للتساؤل عن مستقبل درجات الحرارة خلال الفترة القادمة.

نقدم لكم أحدث التوقعات الجوية لدرجات الحرارة في مختلف المناطق حتى نهاية أغسطس 2024.

توقعات درجات الحرارة للأيام المقبلة

وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يُتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الاستقرار حول المعدلات الطبيعية خلال الأيام المقبلة، مع عدم تجاوز درجات الحرارة المحسوسة حاجز 40 درجة مئوية.

إليك تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية حتى نهاية الأسبوع:

درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري

السبت 17 أغسطس:

العظمى: 37 درجة مئوية

المحسوسة: 39 درجة مئوية

الأحد 18 أغسطس:

العظمى: 36 درجة مئوية

المحسوسة: 38 درجة مئوية

الإثنين 19 أغسطس:

العظمى: 36 درجة مئوية

المحسوسة: 38 درجة مئوية

الثلاثاء 20 أغسطس:

العظمى: 37 درجة مئوية

المحسوسة: 39 درجة مئوية

الأربعاء 21 أغسطس:

العظمى: 37 درجة مئوية

المحسوسة: 39 درجة مئوية

الخميس 22 أغسطس:

العظمى: 35 درجة مئوية

المحسوسة: 37 درجة مئوية

درجات الحرارة في السواحل الشمالية

السبت 17 أغسطس:

العظمى: 33 درجة مئوية

المحسوسة: 36 درجة مئوية

الأحد 18 أغسطس:

العظمى: 32 درجة مئوية

المحسوسة: 36 درجة مئوية

الإثنين 19 أغسطس:

العظمى: 33 درجة مئوية

المحسوسة: 37 درجة مئوية

الثلاثاء 20 أغسطس:

العظمى: 34 درجة مئوية

المحسوسة: 37 درجة مئوية

الأربعاء 21 أغسطس:

العظمى: 33 درجة مئوية

المحسوسة: 36 درجة مئوية

الخميس 22 أغسطس:

العظمى: 32 درجة مئوية

المحسوسة: 35 درجة مئوية

الاستقرار النسبي: من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري عند معدلات طبيعية تتراوح بين 35 و37 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة قد تصل إلى 39 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: ستظل درجات الحرارة في السواحل الشمالية معتدلة نسبيًا مقارنة بالقاهرة، حيث تتراوح العظمى بين 32 و34 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 35 و37 درجة مئوية.

نسب الرطوبة: لا يزال الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم المسجلة بسبب نسب الرطوبة المرتفعة، خاصة في المناطق الساحلية.

تُشير التوقعات إلى أن حالة الطقس ستظل مستقرة بشكل عام خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية استقرار درجات الحرارة ضمن الحدود الطبيعية في معظم المناطق.