انت الأن تتابع خبر إلغاء إجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد وزارة التربية والتعليم تحسم الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إلغاء إجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد وزارة التربية والتعليم تحسم الجدل ..وزارة التربية والتعليم تكشف حقيقة إلغاء إجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد..إلغاء إجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد أثار جدلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في الساعات الأخيرة، بعد أن انتشر الخبر بشكل كبير.

حقيقة إلغاء إجازة السبت في المدارس

وقد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا الجدل، موضحة أن إلغاء إجازة السبت لن يُطبق في جميع المدارس. وأكدت الوزارة أن هذا القرار صحيح، لكنه سيقتصر على بعض المدارس التي تستدعي ظروفها ذلك كوسيلة لمواجهة ارتفاع كثافة الفصول، وذلك وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية.

تحديد المدارس التي ستطبق فيها إلغاء إجازة السبت بناءً على الكثافات

أفاد الموقع من مصادره في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستترك مسؤولية تحديد المدارس التي سيتم فيها تنفيذ قرار إلغاء إجازة السبت في العام الدراسي الجديد، وذلك قبل بدء الدراسة، وفقًا لمستويات الكثافة والحلول المقترحة من كل إدارة.

عدد أيام الدراسة

ومن المؤكد أن المعلومات السابقة حول قرار إلغاء إجازة السبت في المدارس للعام الدراسي الجديد قد تم تأكيدها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أعلن أن عدد أيام الدراسة بدلاً من أربعة، بالإضافة إلى يوم سادس مخصص للأنشطة في بعض المدارس سيزداد ليكون خمسة أيام تعليم أكاديمي.

قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، بالإضافة إلى زيادة مدة الحصص بمقدار 5 دقائق، مما يعزز قدرة التدريس بنسبة 33%.

اقتراح إلغاء إجازة السبت في بعض المدارس

ومن الجدير بالذكر أن اقتراح إلغاء إجازة السبت في بعض المدارس خلال العام الدراسي الجديد هو أحد الحلول التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمعالجة أزمة كثافة الفصول.

بالإضافة إلى قرار إلغاء إجازة السبت في بعض المدارس خلال العام الدراسي الجديد، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم حصر الفراغات التعليمية من قبل هيئة الأبنية التعليمية، بهدف استغلال هذه الفراغات لإنشاء فصول دراسية جديدة.

قرار إلغاء إجازة السبت في بعض المدارس

كما أشار الوزير إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، مما سيوفر مساحة في الصباح يمكن استغلالها للمدارس الإعدادية، التي بدورها ستستفيد من الفراغات المتاحة في المدارس الابتدائية. وسيتم التعامل مع هذا الأمر بمرونة من قبل الإدارات التعليمية وفقًا لاحتياجاتها.

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