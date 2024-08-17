وزير التربية والتعليم يصل محافظة الشرقية لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 12:31 مساءً - وصل السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، إلى مقر ديوان عام محافظة الشرقية؛ لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بالمحافظة واستعراض الآليات والحلول التي ستنفذها الادارات التعليمية المختلفة بالمديرية لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية وسد العجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب المحافظ، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام للمحافظة والأستاذ محمد كجك السكرتير العام المساعد، وقيادات الوزارة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والأستاذ على عبدالرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية .

وفى مستهل اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف، حرصه على تعزيز كافة سبل التعاون مع المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية وتنفيذ الخطط التي وضعتها الوزارة لتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين؛ بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب.

ومن جهته، رحب المهندس/ حازم الأشموني محافظ الشرقية بالسيد الوزير محمد عبد اللطيف وقيادات التعليم، مؤكدًا التزام المحافظة بدعم كافة الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، وتنفيذ الخطط التعليمية بكفاءة وفعالية لتحقيق بيئة تعليمية مناسبة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية، وعدد من مديري المدارس بالمحافظة، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لخطة الوزارة في مواجهة التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية؛ استعدادًا للعام الدراسي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، كما سيقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المبانى المدرسية بالمحافظة.