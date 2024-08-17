انطلاق فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي بحضور 176 منظمة وطنية بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 12:31 مساءً - انطلقت، اليوم السبت ، فعاليات مؤتمر الكشف العالمي الـ 43 الذي يعقد ب القاهرة خلال الفترة من 17 حتى 23 أغسطس بمشاركة 176 منظمة كشفية وطنية .

ويشارك في المؤتمر أكثر من 2000 مشارك من بينهم وفود رفيعة وممثلون عن هيئات دولية وأممية ويناقش المؤتمر قضايا مثل الاستدامة البيئية والسلام بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كما يحتفل المؤتمر بالمساهمات الهامة التي قامت بها الكشافة حول العالم والمؤتمر الكشفي العالمي، هو الهيئة الحاكمة أو الجمعية العامة للمنظمة العالمية للحركة الكشفية.

ويقام المؤتمر كل ثلاث سنوات، ويوفر فرصة للجمعيات الأعضاء للعب دور نشط في تشكيل المعايير والسياسات والأهداف المشتركة للحركة الكشفية في جميع أنحاء العالم.

ويحدد المؤتمر السياسة العامة للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، ويتخذ قرارات لتعزيز أهداف ومصالح الحركة الكشفية . كما يقوم المؤتمر بانتخاب الأعضاء أصحاب حق التصويت في اللجنة الكشفية العالمية ، والاعتراف بقبول جمعيات كأعضاء جدد في الحركة، ويتخذ قرارات بشأن الدول المضيفة للأحداث الكشفية العالمية المستقبلية.

يحضر المؤتمر أمينة محمد، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والتي ستلقي كلمة رئيسية في 18 أغسطس، وياسمين شريف، المديرة التنفيذية لمبادرة الأطفال والشباب في حالات الطوارئ ECW، والتي ستلقي كلمة رئيسية في 23 أغسطس، وأمينة جمال نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويبدأ المؤتمر بالحفل الافتتاحي، وسيكون هذا الحدث مثيرًا للاهتمام حيث سيتم تقديم رؤية المؤتمر ورسالته للعالم، والمقرر انعقاده يوم 17 أغسطس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وكلمة أمينة محمد وستتطرق نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى دور الكشافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أمام السهرة الدولية، ستكون فرصة رائعة للتعرف على ثقافات وتقاليد مختلف دول العالم، إضافة إلى اللعبة وستكون هذه الفعالية تفاعلية وممتعة للغاية، وستسلط الضوء على قيم الكشافة وذلك في يوم 21 أغسطس.

في حين أن سهرة مصر، ستكون مناسبة مميزة لإبراز الثقافة المصرية الغنية، والتي ستعقد بعد اللعبة يوم 21 أغسطس.

والحفل الختامي سيكون مليئًا بالحماس والاحتفال بالإنجازات، وذلك في يوم 23 أغسطس، إضافة إلى ندوة الأجيال المتعددة، وستناقش هذه الندوة المواضيع الحيوية المتعلقة بدور الشباب في المستقبل.