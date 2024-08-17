وزيرة التنمية المحلية تتفقد مع عدد من الصحفيين المعتمدين لدي الوزارة مركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 12:31 مساءً - الدكتورة منال عوض: نعمل علي تحقيق رؤية الدولة لربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع عدد من السادة الصحفيين المعتمدين لدي الوزارة ، مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام الوزارة ، للتعرف علي جهود المركز في تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن و الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية .

جاء ذلك علي هامش اللقاء الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية مع الصحفيين المعتمدين لدي الوزارة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مشيرًة إلى أن مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الوزارة يدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى المحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، ان الوزارة تعمل جاهدة في تحقيق سعي الدولة عبر الشبكة الوطنية لربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية ، لافتة إلي أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين المحافظات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل، كما أن مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ستقدم لأبناء جميع المحافظات خدمات كبيرة وسريعة في حالة الحوادث التي يتعرضون لها وسرعة التدخل من الجهات المعنية بالدولة ومواجهة تلك المشكلات.

ومن جانبه قدم المشرف العام على الإدارة العامة للأزمات بالوزارة ومركز السيطرة شرحًا تفصيليًا لوزيرة التنمية المحلية والسادة الصحفيين حول مكونات المركز وتمت الإشارة إلي أن المركز يتكون من قاعة اجتماعات لمتخذي القرار من قيادات الوزارة ومنصة لحضور ومتابعة العمليات ومكان مخصص لمشغلي المنظومة ومركز معلومات Data center وصالة عرض مزودة بشاشات ومكتب لمدير المنظومة وخدمات لوجستية.

وأضاف أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الوزارة تم تزويده بأجهزة ربط بين مركز سيطرة مجلس الوزارة والوزارة والمحافظات تعمل على مدار ال 24 ساعة، لافتًا إلى أنه تم تدريب عدد من مشغلي المنظومة بمركز التدريب بسقارة وذلك لرفع قدرات العاملين لتشغيل المنظومة بجودة وكفاءة والمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وخلال الجولة في أرجاء مركز السيطرة أشاد السادة الصحفيين بإقامة مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والذي يعد إنجازًا ونقلة حضارية كبيرة في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها كافة أجهزة المخافظات باستخدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة، بما يسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات، ويساعد في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، كما يسهم في تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه.