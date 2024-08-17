مواعيد عرض برنامج صباح العلمين على "U live".. وإعادة الحلقات 10 صباحا يومياً

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 12:32 مساءً - تعرض قناة "U live" يوميا برنامج "صباح العلمين" على الهواء مباشرة في تمام الساعة السابعة صباحا، وعلى ان تعرض البرنامج الإعادة للبرنامج في الساعة العاشرة صباحا.

ويقدم الإعلاميان إبراهيم عبد الجواد ولما جبريل، برنامج صباح العلمين من قلب مدينة العلمين الجديدة، فى الفترة من 7 إلى 8 صباحا، حيث ينقل البرنامج فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.

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