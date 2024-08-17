بالفيديو .. جهود صندوق مكافحة الإدمان × أسبوع خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 01:28 مساءً - أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من 9أغسطس حتى 15 أغسطس 2024.

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،منها اطلاق سلسة من الأنشطة بمهرجان العلمين الجديدة لتوعية الشباب من رواد المهرجان بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات ، وتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي ،وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" ،كما تتضمن الأنشطة التوعوية للأطفال استخدام أساليب إبداعية وألعاب تفاعلية لتنمية مهاراتهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة التدخين والتعاطي .

كما يتم تنفيذ مبادرة " خدعوك فقالوا" في أكثر من 64 ميدان بالمحافظات المختلفة أيضا تنفيذ 99نشاط لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " أيضا أنشطة توعوية 77نادى ومركز شباب ،وتنفيذ 25 حملة توعوية بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " أيضا تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" من خلال 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، بالإضافة الى الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 1947 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعى الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي

مرفق لينك الفيديو

https://fb.watch/u04pKFg0Cr/?mibextid=cr9u03