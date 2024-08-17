رئيس الوزراء يتفقد عددا من الوحدات السكنية والشاليهات التى يتم تسليمها اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 01:28 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الوحدات السكنية والشاليهات بمدينة العلمين الجديدة، التى يتم البدء فى تسليمها لحاجزيها اليوم، ضمن المرحلة الأولي من المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المدينة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الجولة التي شملت تفقد عدد من الوحدات والشاليهات بالأبراج الشاطئية، والأبراج الهلالية، إلى اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، وجعلها نقطة جذب عالمي، وذلك بالنظر لما تتمتع به من مقومات وإمكانات طبيعية، تجذب إليها العديد من السائحين.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى حرص الدولة على اتاحة مختلف الوحدات السكنية التى تلبى احتياجات مختلف الشرائح، وذلك بمدينة العلمين الجديدة، سعياً لجعل هذه المدينة تنبض بالحياة طوال العام، ليس خلال فصل الصيف فقط، هذا إلى جانب تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق هذا الهدف، وكذا العمل على تحقيق مختلف أوجه التنمية المستدامة لهذه المنطقة الواعدة فى مختلف القطاعات.

وأشاد رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية بعدد من الوحدات والشاليهات بالأبراج الشاطئية، والهلالية بمستوى تنفيذ وتشطيب هذه الوحدات، مؤكدا ضرورة استكمال تسليم الوحدات لمستحقيها.