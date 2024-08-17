الأعلى للإعلام يطلق مبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ملاحظته تكرار وقوع عدد من المخالفات المهنية في أنماط الأداء الإعلامي المصري مؤخرًا، بشكل أساء إلى منظومة الإعلام.

وانطلاقًا من مسئولية المجلس، وتفعيلًا لاختصاصاته، المنصوص عليها في القانون 180 لسنة 2018، وعلى الأخص ما يتعلق بمسئوليته عن إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي، وفي هذا الصدد عقد اجتماع تشاوري بمقر المجلس حضره الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والخبير الإعلامي د. ياسر عبدالعزيز.

ارتأى المجلس أن يدعو أطراف صناعة الإعلام في مصر لمناقشة تطورات الصناعة، ومحاولة التوافق على حلول مهنية للحد من التجاوزات والانتهاكات، وإيجاد السبل اللازمة لتطوير الصناعة وفق المعايير المهنية.

وفي هذا الإطار، ودعا يطيب للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المختصين والمؤسسات المعنية بالعمل الإعلامي في مصر لحضور جلسة العمل الأولى الخاصة بمبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية"، يوم الثلاثاء 20 أغسطس الجاري، وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو.

وستتناول الجلسة الأولى قضية ضبط أداء:

1- البرامج الحوارية المتعلقة بالأحداث الجارية.

2- البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية.

3- الأنشطة الإعلانية.

وأكد المجلس أن هذه المبادرة تندرج ضمن آليات التنظيم الذاتي للعمل الإعلامي، وهي الآليات التي تستهدف تعزيز الالتزامات الطوعية والأخلاقية لأطراف الصناعة، بما يعزز آراءها ويحد من تجاوزاتها مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير، واستكمالًا للجهود التي يبذلها في مجال ترقية المواكبة الإعلامية للرياضة المصرية والإقليمية والعالمية.

وعطفًا على "كود الإعلام الرياضي"، الذي أصدره المجلس في 2019، والمنشور بالجريدة الرسمية، وسعيًا إلى تطوير قدرة المنظومة الإعلامية الرياضية الوطنية على الوفاء بالمعايير والقواعد الأخلاقية والمهنية.. قرر المجلس دعوة أطراف صناعة الإعلام الرياضي في مصر للمشاركة في مبادرة تطوير " التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي" بما يعزز أداءه، ويضمن حق الجمهور في تلقي مواد إعلامية رياضية تتحلى بالجودة، وتحترم قواعد المنافسة، وتتفادى التعصب والإساءات والانتهاكات.

وسيعقد المجلس جلسات يتم الإعلان عنها في إطار مبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي الوطني" بحضور أطراف الصناعة وعدد من الخبراء والمختصين.