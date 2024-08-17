وزير البترول يدعم توسعات موبكو وزيادة تصدير الإنتاج الأخضر إلى أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 03:32 مساءً - شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس الجمعية العامة العادية لشركة مصر لإنتاج الاسمدة موبكو برئاسة المهندس احمد محمود رئيس مجلس إدارة الشركة و بحضور المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية( ايجاس ) وممثلي المساهمين الشركة السعودية المصرية للاستثمار وشركة ألفا أوريكس ليميتد والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) ، والاكتتاب العام وبحضور المحاسب اشرف عبد الله مساعد الوزير للشؤون المالية والاقتصادية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب محمد راغب وكيل اول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية خلال أعمال الجمعية علي أهمية تنفيذ الخطة التوسعية لموبكو التي تضم عددا من المشروعات الجديدة ومن اهمها مشروع خفض الانبعاثات والتي تمثل تطورا ايجابيا في مجال الإنتاج الاخضر وتهدف إلى تعظيم القدرة التنافسية للشركة في تصدير إنتاجها الي أوروبا لافتا إلى أن اقتحام مجال إنتاج الأمونيا الخضراء من خلال المشروع الجديد مع شركة سكاتك النرويجية من شأنه فتح أسواق جديدة للشركة في الفترة المقبلة. وأكد الوزير على دعم الوزارة الكامل لهذه المشروعات وأعمال تنفيذها، موجها الشكر لإدارة شركة موبكو وفريق العمل من العاملين على المجهودات المبذولة للوصول لهذه التطورات الإيجابية.

وأوضح المهندس احمد محمود رئيس شركة موبكو خلال كلمته انها تلبي ما يناهز 30% من احتياجات السوق المحلي من اسمدة اليوريا و 60٪ من الأمونيا بالإضافة للتصدير للأسواق الخارجية وفي مقدمتها السوق الأوروبي لمنتج اليوريا يليه الأمريكتين ثم آسيا، لافتا إلى نجاحها في تحقيق خطتها الإنتاجية المستهدفة في النصف الأول من عام 2024، وتحقيق خطة المبيعات المستهدفة خلال نفس الفترة بنسبة 100٪ لمنتج اليوريا وبواقع 943 ألف طن، وكذلك خطة المبيعات من الامونيا بنسبة 138%.

واستعرض رئيس موبكو خطة العمل للسنوات الثلاث المقبلة والتي تضم مشروعات جديدة للاقتصاد الاخضر في ضوء المحاور الرئيسية للخطة والتي تشمل تخفيض البصمة الكربونية بتطوير مصانع الشركة والتحول الأخضر ، و إضافة منتجات جديدة، والدخول في شراكات ذات عائد إقتصادي مناسب .

واوضح ان موبكو نجحت بالفعل هذا العام في الانتهاء من احدث وحدة انتاج بالشركة تضيف منتجاً جديدا بطاقة 20 الف طن سنوياً من مادة Adblue من محلول اليوريا 32.5% والتي يتزايد الطلب عالمياً عليها لتقليل الانبعاثات الضارة من محركات الديزل، وتمكنت من تصدير اول شحنة من المنتج للاسواق الاوروبية بكمية 36 طن ، وبسعر 195 دولار/طن محققة زيادة 200% في سعر تصدير طن اليوريا.

وفي إطار خطة العمل الجديدة استعرض محمود مراحل العمل علي اقامة المشروعين الجديدين للشركة وهما مشروع انتاج الامونيا الخضراء بطاقة 150 الف طن سنوياً مع شركة سكاتك النرويجية والذي تم توقيع اتفاقية المساهمين واتفاق المباديء الاساسية مع اكبر الشركات العالمية لشراء وتسويق الامونيا الخضراء ممثلة في شركة يارا النرويجية ، و كذلك مشروع إنتاج مادة الميلامين بطاقة 42 الف طن سنويا والذي تم الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية ، وجار التفاوض لتوقيع اتفاقية لتسويق 30 الف طن.

وأشار إلى أهمية مشروع تطوير ورفع كفاءة المصانع الحالية للشركة بهدف زيادة إنتاج الأمونيا واليوريا بنفس كميات الغاز الطبيعي وذلك برفع كفاءة المعدات والإستغلال الأمثل للطاقة ، علاوة علي مشروع انشاء وحدة لإسترجاع ثاني أكسيد الكربون للتوافـق مع متطلبات CBAM والسوق الأوروبي ، وأشار إلي ان الشركة تدرس الدخول كشريك في عدد من المشروعات الاخري ذات المردود الاقتصادي ومنها مشروعات انتاج السيليكون والصودا اش بالعلمين الجديدة ، والسويس لمشتقات الميثانول بدمياط ، ومصنع مواسير الغاز الطبيعي لشركة إيجاس.

وصٓدّقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر لإنتاج الاسمدة (موبكو) على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بواقع 75ر3 جنيه للسهم.