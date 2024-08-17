كرم جبر: مناقشات مستمرة لمدة أسبوعين لوضع ميثاق شرف للمجال الإعلامى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 03:32 مساءً - قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس عقد اجتماعا اليوم لاستكمال الخطوات التي بدأها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لبحث كل المشاكل التي يعاني منها الإعلام ووضع حلول لها، متابعا: "أفضل من يناقش هذه المشاكل ويقدم الاقتراحات القابلة للتطبيق هم الإعلاميون أنفسهم.. وبالتالي لن تخرج قرارات أو توصيات أو مناقشات بعيدة عن صناع المهنة وذلك بمشاركة كبار المهنة من السادة الإعلاميين وأساتذة الجامعات".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة "اكسترا نيوز": "سوف ندعو كل الأطراف ونضع أمامهم برنامج عمل.. والمناقشات تستمر طوال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل لوضع ميثاق شرف يلتزم به كل من يعمل في المجال الإعلامي خلال الفترة المقبلة وبهذه الضوابط".