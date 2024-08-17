ضبط المتهمين بالتعدي على جارتهما بالعبور

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية، يتضمن تعدى أحد الأشخاص وزوجته على جارتهما بسلاح أبيض بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية بسبب لهو الأطفال.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 25/7 الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان العبور بمديرية أمن القليوبية من (إحدى السيدات " بها إصابات متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قيام جارها بالتعدى عليها داخل شقتها بالضرب وإتلاف باب الشقة خاصتها وأحدث ما بها من إصابتها بسبب لهو الأطفال، وبإستدعاء المشكو فى حقه أنكر ذلك ، وإتهم الشاكية بالتعدى عليه بالسب والشتم وإحداث تلفيات بالشقة خاصته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.. كما نفت الشاكية تعدى الطرف الثانى عليها أو آخرين بأسلحة بيضاء.