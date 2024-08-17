كرم جبر: آن الأوان لوضع ضوابط للقضاء على التعصب في الإعلام الرياضي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 04:29 مساءً - قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس مختص وفق الدستور والقوانين والأكواد والضوابط التي تم وضعها مختص بإجراء حوار إيجابي بناء للتعامل مع القضايا البسيطة التي يعاني منها الإعلام المصري، متابعا: "في الفترة الماضية عانينا من مشاكل كثيرة في النقد الرياضي وإثارة الفتن بين الجماهير الرياضية والرياضة الشيء الوحيد الذي يجمع المصريين ويجعلهم في حالة سعادة".

وأضاف كرم جبر خلال مداخلة هاتفية في قناة "اكسترا نيوز": "آن الأوان لوضع ضوابط للقضاء على التعصب في الإعلام الرياضي.. ورفع شعار لا للتعصب وعودة الروح الرياضية الجميلة والجماهير الموجودة في المدرجات نسعد بها ولا يصدر لها الإعلام أي فتن بل يتدخل لمعالجة هذه الفتن.. ورأينا إخفاقات في المجال الرياضي والإعلام جزء منها".