«القاهرة الإخبارية»: مهرجان نبتة للأطفال يشمل فعاليات وأنشطة مختلفة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 04:29 مساءً - قالت مارينا المصري، موفدة "القاهرة الإخبارية" من العلمين، إن مهرجان العلمين له دور رائد ومميز في كل ما يخص تعلم الأطفال، موضحة أن مهرجان نبتة للأطفال يشمل فعاليات وأنشطة مختلفة، منها اختيار شخصية كيكو التي ترمز لصديق الفلاح المصري الطائر أبوقردان، وكارتون "العائلة" الذي يناقش عددًا من التفاصيل الخاصة بالمجتمع المصري.

وأضافت المصري، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ورشة الحكاية التي قدمها مهرجان "نبتة" تهدف إلى تعليم الأطفال كيفية التعبير عن الذات والثقة بالنفس، وكيفية كتابة الحكاية ومهارات الحكي.