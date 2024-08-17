تنفيذ 610 حكم قضائي في حملة أمنية بحملة أمنية بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 04:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (6,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (3 متهمين لـ " 2 منهم معلومات جنائية").

ضبط (قطعة) سلاح نارى عبارة عن (فرد محلى).

تنفيذ عدد (610) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام من مخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) .. وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.