المحتوى الإلكتروني الأكثر شيوعًا بين الأطفال حول العالم.. الألعاب رقم 4

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 04:29 مساءً - نجهل غالبًا المحتوى الذي يتعرض له الأطفال عبر الإنترنت وما يشغل اهتمامهم في العالم الإلكتروني. لكن إحصائية أجريت بين مايو 2022 ومايو 2023 كشفت عن نوعية المحتوى الأكثر زيارة بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، حيث تصدرت البرامج الصوتية والفيديو قائمة اهتماماتهم.

المحتوى الأكثر زيارة:

وفقًا لإحصائيات "Statista"، التي رصدت نشاط الأطفال على أنظمة iOS وAndroid وWindows، تبين أن "البرامج والفيديو" يشكلان نحو نصف المحتوى الذي يتعرض له الأطفال بشكل عام، مما يضعهما في الصدارة. وجاء "التواصل عبر الإنترنت" في المركز الثاني، مستحوذًا على حوالي ثلث المحتوى الذي يتعرض له الأطفال.

من اللافت أن "التجارة الإلكترونية" احتلت المركز الثالث، متفوقة على "ألعاب الفيديو" التي جاءت في المركز الرابع. أما منصات الإعلام الإخبارية فجاءت في المركز الخامس، تليها الموضوعات المتعلقة بالدين والمؤسسات الدينية.

وبالرغم من أن النسب كانت ضئيلة، إلا أن القائمة شملت أيضًا محتويات غير ملائمة مثل الألفاظ البذيئة، ومحتوى البالغين، والكحول، والتدخين، والمخدرات، والأسلحة.