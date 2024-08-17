نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على آلية العمل داخل ديوان عام وزارة الأوقاف بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد وزارة الأوقاف المصرية من أهم الوزارات في الجمهوربة، بسبب خدمتها وإشرافها على بيوت الله عز وجل وتعين الأئمة وعمال المساجد، كما أنها تعتبر من أوائل الوزارات التي انتقلت للعاصمة الإدارية الجديدة، ولتعرف أكثر عن طريقة عمل الوزارة وعدد إداراتها، وآلية العمل فيها وهل المقر القديم للوزارة، يوجد فيه أي أعمال أم تم غلقة.

وللإجابة عن كل هذه التساؤلات نرصد لكم في التقرير التالي كل هذه الإجابات.

تعد وزارة الأوقاف من أوائل الوزارات التي طبقت الهيكل التنظيمي الجديد، في سبيل النهوض برسالتها على أكمل وجه، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي، ويتميز الهيكل الجديد بالاعتماد الكبير على الرقمنة والميكنة والتطوير المؤسسي المستمر، والعناية الفائقة بالعنصر البشري، واختصار الإجراءات الإدارية بما يضمن دقة العمل وسرعة تنفيذه معًا، والاعتماد على طرق التقييم الحديثة والذكية، جدير بالذكر أن عدد الإدارات المركزية في الهيكل التنظيمي الجديد بلغ 60 إدارة مركزية وعامة ومتخصصة.

روح العمل الجاد والإنجاز والإتقان وبذل أقصى الجهد، والعمل بنظام المبادأة والمبادرة والتطوير المستمر، والمتابعة الدورية، مع أهمية مراعاة التسلسل الإداري والقيادي والانضباط الوظيفي.

كما أنه تم نقل جميع العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف للعمل بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من 4 يوليو 2023م، وتم غلق المقر القديم ولا يوجد به أي أعمال.

وقد بدأئو العمل الرسمي كاملًا من العاصمة الإدارية الجديدة بانتقال حقيقي نحو الإدارة الحديثة والجمهورية الجديدة.