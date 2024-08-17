انت الأن تتابع خبر "هيسرقوا كل فلوسك".. بنك مصر يطلق تحذير عاجل لكل عملاء بسبب هذه الرسالة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشهد الفترة الأخيرة تزايد محاولات المحتالون لسرقة الحسابات البنكية للمواطنين، وهو ما يجعل من الضروري على عملاء البنوك توخي الحذر لتجنب الوقوع كضحايا لهذه الحيل التي تهدف إلى سرقة أموالهم عن طريق استدراجهم برسائل نصية SMS أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج المحادثات الفورية على غرار واتساب.
بنك مصر يوجه تحذير لكل عملاءه
- اشتكى عدد من عملاء بنك مصر في الفترة الأخيرة من وصول عدة رسائل لهم على الهواتف المحمولة، جاء عنوانها على هذا النحو التالي: «مبروك كسبت جائزة من بنك مصر»، أو «مبروك كسبت جائزة»، وهي طريقة جديدة من جانب بعض المحتالين لسرقة الحسابات البنكية للعملاء.
- ووفقًا لتأكيدات من بنك مصر، فهذه الرسالة الوهمية هدفها هو سرقة أموال العميل، والبنك ليس له أي علاقة بها على الإطلاق.
- وطالب بنك صر من كل عملاءه بضرورة تجنب فتح أي رابط موجود داخل هذه الرسائل، حيث إن أغلبها روابط مفخخة ترغب في الحصول على البيانات الرسمية للحساب البنكي للعميل، ومن ثم سرقة أموالهم.
- ونشر الحساب الرسمي لبنك مصر على موقع التواصل الاجتماعي مجموعة من النصائح الهامة إلى كل المواطنين، موجهًا تحذيرات بشأن عدم مشاركة أي بيانات بنكية مع أي شخص مهما كان، مؤكدًا بأن الرقم السري هو شيء خاص بالعميل فقط وسري للغاية ويفضل عدم إخبار أي حد به مهما كانت درجة ثقتك فيه.
- وختم بنك مصر تصريحاته ليؤكد بأن تحديث البيانات يتم داخل فروع البنك فقط، ولا يمكن بأن يحدث ذلك عبر المكالمات الهاتفية أو من خلال الرسائل النصية، وكذلك نصح البنك كل عملاءه بعدم مشاركة رمز التحقق CVV والموجود خلف البطاقة البنكية.