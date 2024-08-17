انت الأن تتابع خبر مش هياخد الترخيص.. تحرك عاجل من نقابة الأطباء ضد هؤلاء الطلاب قبل وقوع كارثة بشرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الجامعات الأهلية والخاصة تنسيق القبول بالجامعات، إذ أتى التنسيق منخفض تماما للغاية، لذلك أصدر الدكتور خالد أمين الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء أن النقابة لها موقف حاسم تجاه الأطباء لخريجي كليات الطب التي تقبل طلاب الثانوية العامة الحاصلين على 50%.

تحرك عاجل من الأطباء ضد بعض الكليات

ويقول خالد أمين في مداخلة متلفزة أن هذه الكيانات لا تمتلك أى مناهج أو أدوات ذات معايير تنطبق على تدريس الطب ما يدل على ضعف تخريج طبيب على أعلى مستوى، ولفت إلى أن النقابة توجه خطابات للمعنيين بعدم إصدار تراخيص للطبيب الخريج من كلية تقبل 50%، إذ جرى تغيير نظام التدريس في كلية الطب بعد كثرة وتعدد الشهادات من هذا النوع لأنه قد يؤدي إلى كارثة بشرية.

وذكر خالد أمين إلى أن الجمعية العمومية انتهت في 2019 إلى أنه لا يتم تقييد الطالب النقابة في حال عدم حصولهم على على أكثر من 5% من الحدود الدنيا للمجاميع التي يعلنها المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024