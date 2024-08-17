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وزارة الصحة تكشف تعريف الحالات المشتبه فى إصابتها بمرض جدرى القرود

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 07:30 مساءً - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تعريف الحالات المشتبه فى إصابتها بمرض جدرى القرود، وقالت وزارة الصحة والسكان، أن الحالة المشتبه فى إصابتها بجدرى القرود هو أى شخص فى أى عمر ولديه طفح جلدى حويصلى غير معروف السبب مثل (جديرى مائى - الهريس - الحزام النارى - عدوى الجلد البكتيرية - الطفح المصاحب لمرض السيلان) مع وجود واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

. ارتفاع فى درجة الحرارة - 38.5

تورم فى الغدد الليمفاوية

- صداع

آلام بالجسم أو العضلات

- آلام بالظهر

- ضعف عام

وقالت : فى المرضى الذين يعانون من جدرى القردة، يجب استخدام مضادات الفيروسات وفقا لبروتوكول المعالجين والحالات التى تعانى من عوامل خطورة : (مثل الأطفال أو الحوامل أو لديهم ضعف مناعة أو أمراض مناعية يوصى لهم بالرعاية الطبية وتقييم حالتهم المرضية مع عزلهم لتقليل حدة المراضة والمضاعفات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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