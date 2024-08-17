وزير الرياضة: شكرا للرئيس السيسى على اهتمامه بذوى الإعاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 08:28 مساءً - وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة الشكر إلى السفارة الفرنسية على دعم البعثة البارالمبية، موضحا أن هناك 3 رياضات تشارك لأول مرة مثل الكانوى والبوتشا والتجديف.

وقال وزير الشباب والرياضة، خلال المؤتمر الصحفى، إنه يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسى لأن قبل عام 2014 كانت هناك رؤية مختلفة بالاهتمام الإنسانى بكل من هم ذوى قدرات خاصة، وبعد 2014 تبدل الحال من حال إلى حال من شيء من الخجل من الأبناء ذوى القدرات لدى بعض الأسر إلى التباهى والتفاخر بهم.

وأشار صبحى إلى أنه تم الإعلان عن المساواة بين الأولمبين والبارالمبين فى المكافآت الخاصة بالميداليات، موضحا أن الافتتاح سيكون فى المسلة الفرعونية بباريس.

وأعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، عن اختيار الثنائي ريحان لحمد لاعبة رفع الأثقال وعلى الزينى بطل التجديف لرفع العلم المصرى فى طابور عرض بارالمبياد باريس. وتوقع رئيس البارالمبية أن تحقق ريحان نتائج مميزة فى الدورة البارالمبية، لافتا إلى أن اختيار الزينى لما قدمه من جهود عظيمة وكثيرة للقوات المسلحة المصرية.