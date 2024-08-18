وزير الاستثمار يستقبل سفير سنغافورة بالقاهرة لبحث أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السفير دومينيك جوه سفير جمهورية سنغافورة بالقاهرة حيث استعرض اللقاء أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، حضر اللقاء السيد Prakash Jhanwe، العضو المنتدب لشركة أولام السنغافورية، والسيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن اللقاء أكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وسنغافورة وبما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية بكلا البلدين.

وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وسبل ترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسنغافوري على حد سواء، لافتا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات السنغافورية للاستثمار والتوسع في السوق المصري.

ومن جانبه أشاد السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والتي ساهمت في جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبدوره أشار السيد Prakash Jhanwe، العضو المنتدب لشركة أولام السنغافورية، الرائدة في مجال إنتاج البصل المجفف والتوابل إلى رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في مصر، حيث تستهدف زيادة استثماراتها الحالية بنحو 22 مليون دولار لتصل إلى 55 مليون دولار ، وذلك بالاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، والعمالة المصرية المؤهلة والبنية التحتية المتطورة، مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.