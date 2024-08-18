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ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. بالرقم السري ورقم الجلوس

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 12:32 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة القبول بكلية الطب 93.17% وطب الأسنان 92.80% والعلاج الطبيعى 92.19 والصيدلة 91.70%.

 

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لنتيجة القبول بكلية الهندسة بنسبة 88.65% والتخطيط العمراني 87.80%.

 

وفيما يلى رابط موقع التنسيق الإلكترونى، للتعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى باستخدام الرقم السرى ورقم الجلوس https://tansik.digital.gov.eg/application/

 

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الأثنين 12 أغسطس باتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات إلكترونيا ، واستمرت حتى مساء يوم الجمعة 16 أغسطس وفقا للجدول الزمنى للمرحلة.

 

‎وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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