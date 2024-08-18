نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- «التعليم العالي» تبشر طلاب «علمي رياضة»: أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الحد الأدنى ارتفع بالنسبة للشعبة العلمية نظرا لزيادة نسب النجاح في المرحلة.

وأضاف عاشور خلال كلمته في مؤتمر صحفي بثته «إكسترا نيوز»، أنّ شعبة الرياضيات قبلت كلية الهندسة 363.5 بنسبة 88.65%، بينما العام الماضي كانت 348.5 درجة بنسبة 85%، وقبل التخطيط العمراني هذا العام من 360 درجة بنسبة 87.8% بينما العام الماضي كان 83% بـ342 درجة.

وطمأن وزير التعليم العالي طلاب شعبة الرياضيات على وجود أماكن شاغرة في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميلة، وبعض الكليات التي تقبل من شعب مختلفة مثل العلوم والفنون والتطبيقية والآثار والإعلام والألسن والآثار وغيرها.