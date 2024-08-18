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أحمد جودة - القاهرة - إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024: تفاصيل القبول والمواعيد القادمة

إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024: تفاصيل القبول والمواعيد القادمة.. أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى لعام 2024 لطلاب الثانوية العامة. من المقرر أن يتعرف الطلاب على نتائجهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، الذي سيتيح لهم أيضًا الاطلاع على تفاصيل الكليات التي تم ترشيحهم لها في التخصصين: العلمي والأدبي. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل الموقع معلومات حول موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية.

تفاصيل تنسيق المرحلة الأول

إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024: تفاصيل القبول والمواعيد القادمة

في تصريح صحفي من وزارة التعليم العالي، كشف أن عدد الطلاب الذين سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى قد تجاوز 107 آلاف طالب حتى إغلاق باب التسجيل في مساء يوم الجمعة الماضي. وأضاف البيان أن عملية توزيع رغبات الطلاب تتم إلكترونيًا، وذلك بناءً على الأعداد المقررة لكل كلية، مما يضمن تحقيق توازن بين رغبات الطلاب والأماكن المتاحة في الكليات.

يمكن للطلاب الآن معرفة الكلية التي تم ترشيحهم لها من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، وذلك عن طريق إدخال اسمهم ورقم الجلوس ثم الضغط على خيار "نتيجة" لطباعة بطاقة الترشيح. يُشترط تقديم هذه البطاقة عند تقديم الأوراق إلى الكلية التي تم ترشيحهم لها، وهي خطوة أساسية لاستكمال إجراءات القبول.

فيما يتعلق بالحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الأولى، فقد تم تحديده وفقًا للتالي:

- للتخصص العلمي: يجب أن يكون الطالب قد حصل على 371 درجة أو أكثر، ما يعادل نسبة 90.48% أو أكثر.

- للتخصص العلمي - رياضيات: يجب أن يكون الطالب قد حصل على 357 درجة أو أكثر، ما يعادل نسبة 87.07% أو أكثر.

- للتخصص الأدبي: يجب أن يكون الطالب قد حصل على 280 درجة أو أكثر، ما يعادل نسبة 68.29% أو أكثر.

المرحلة الثانية للتنسيق

يتوقع أن تتيح المرحلة الثانية من التنسيق الفرصة للعديد من الطلاب للالتحاق بكليات مختلفة. من بين الكليات التي قد تتوافر فيها فرص شاغرة كليات الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والزراعة، والتمريض، والتربية النوعية، والآداب، والفنون الجميلة، والتربية الفنية، والتربية الرياضية. كذلك، يتوقع وجود فرص في الكليات النظرية الأخرى، بالإضافة إلى كليات المصايد والمزارع السمكية والمعاهد العليا الخاصة.

ينصح الطلاب بمراقبة المواعيد الخاصة بالمرحلة الثانية من التنسيق والتأكد من متابعة كافة التحديثات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لضمان تقديم رغباتهم ضمن المواعيد المحددة وتفادي أي تأخير قد يؤثر على فرصهم في القبول.