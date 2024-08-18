انت الأن تتابع خبر الأرصاد تحذر استعدوا للعواصف والأمطار الرعدية وتكشف ماذا يخبئ الطقس بخريف 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع خبراء الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس لخفيف 2024 الذي يبدأ في 22 سبتمبر. تشير التنبؤات إلى احتمالية هطول الأمطار، مع توقعات بتشكل السيول في المناطق الجبلية مثل سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد كما ينتظر أن يكون الطقس مصحوبًا بفرص لتشكل العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، خاصةً عند ظهور منخفضات جوية شديدة البرودة، والتي قد تأتي مصحوبة بحبات البرد.

الأرصاد تحذر استعدوا للعواصف والأمطار الرعدية

خلال فصل الخريف من المتوقع أن نشهد تقلبات جوية ملحوظة، تتضمن ظهور الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب. هذه الظاهرة تسهم في عدم استقرار الطقس، خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس